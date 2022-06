SERIE C – Il Padova contro il Palermo avrà un tifoso in più: Luca Moro

Domenica 5 giugno Padova e Palermo si confronteranno allo stadio “Euganeo” per la finale d’andata dei playoff di Serie C. Attesa che sale nelle due città, c’è in palio la promozione in B. La squadra allenata da Massimo Oddo avrà un tifoso in più: quel Luca Moro che, proprio contro il Palermo, ha disputato in questa stagione forse la più bella gara con la maglia del Catania, rifilando una doppietta (2-0) e sfiorando il tris. Un vero e proprio incubo per la difesa rosanero.

Lui, padovano di nascita e fino a pochi mesi fa giocatore di proprietà del Padova, non potrà che fare il tifo per i biancoscudati: “Sono padovano, quando ho debuttato nel Padova è stata una vera emozione. Ho amici che vanno in curva: resterò sempre un suo tifoso”, le parole rilasciate tempo fa da Moro a La Gazzetta dello Sport. A gennaio c’era anche la possibilità di un’interruzione del prestito al Catania facendo ritorno a Padova ma, nonostante il suo legame con la città veneta, non volle mancare di rispetto al popolo etneo giurando che avrebbe continuare a difendere i colori rossazzurri fino a quando la squadra di Baldini sarebbe scesa in campo. Soltanto dopo l’esclusione dal campionato si è trasferito al Sassuolo, attuale club proprietario del cartellino di Moro che proprio dal Padova lo ha prelevato per la cifra di 4 milioni di euro (più bonus).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***