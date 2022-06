GRAVINA (Pres. FIGC): “Basta parlare di ripescaggio per l’Italia. Cerchiamo di essere credibili”

Zero possibilità che l’Italia venga ripescatta al Mondiale. E’ stato ribadito nei giorni scorsi, non vuole più sentirne parlare anche il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Consentitemi di fare chiarezza sul tema ripescaggio Mondiale, che ci sta rendendo poco credibili. Il calcio ha dei vincitori e degli sconfitti. L’Italia è stata eliminata e non si è qualificata. L’Italia non parteciperà al Campionato del Mondo. Se dobbiamo lavorare perché riteniamo che le norme debbano essere cambiate lo faremo in seguito. Oggi l’Italia è fuori dal Mondiale. Diamolo per acquisito perché altrimenti continuiamo a dire cose che onestamente mettono tutti, anche a livello internazionale, nelle condizioni di prenderci in giro. Noi dobbiamo essere seri e dobbiamo essere credibili, che poi passa anche attraverso una serie di progetti a quali stiamo lavorando per consegnare al calcio anche un progetto di svilippo sostenibile”.

