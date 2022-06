STAMPA LOCALE – Pasqualino: “Gruppo importante interessato al Catania, il Comune non toppi la scelta”

Cresce l’attesa per il 18 giugno, data del termine ultimo per presentare le manifestazioni d’interesse allo scopo di rilanciare il calcio nella città di Catania. Il giornalista catanese Danilo Pasqualino parla sui social dell’esistenza di un gruppo importante interessato, auspicando che il Comune faccia fino in fondo la propria parte: “Sia chiaro a Tutti, c’è un gruppo importante che si sta facendo avanti per rilevare il Catania, un gruppo che ha una personaggio di spicco al vertice che se vuole nel giro di poco tempo ci fa fare il percorso del Monza. Ok ??? Poi c’è anche altro. Altri se vi piace di più. Per carità apprezzamento per lo sforzo profuso ma nulla a che vedere col primo piano”, aggiungendo che “se il Comune toppa la scelta (mi auguro non lo farà) le conseguenze le pagheremo tutti”, le parole di Pasqualino su Facebook.

