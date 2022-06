TORRE DEL GRIFO: Pelligra pronto a preparare i passi per acquisire la struttura

Adesso che il Gruppo Pelligra è al timone del ‘nuovo’ Catania, attendendo il responso ufficiale della Figc, la società che fa capo all’imprenditore siculo-australiano Ross Pelligra prepara la pianificazione dei passi da compiere per arrivare ad assicurarsi i benefici della struttura Torre del Grifo Village. In questo momento non è un asset nella disponibilità del Comune e del libero mercato, pertanto non potrà che passare attraverso una procedura ad evidenza pubblica. I curatori fallimentari hanno già dato la disponibilità a concedere la struttura in affitto, nell’attesa che venga emesso il bando. Il gruppo di Pelligra si occuperà della restaurazione del centro sportivo anche attraverso una manutenzione di natura straordinaria, sviluppando anche una serie di attività innovative che contribuiscano a rendere più appetibile e funzionale la struttura.

