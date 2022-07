ASS. PARISI: “Stadio, credo sia possibile un aumento dei posti a sedere in futuro. Pelligra, piano molto dettagliato”

L’assessore allo sport del Comune di Catania Sergio Parisi, intervistato da QdS.it si sofferma sulla situazione legata allo stadio “Angelo Massimino” e sul business plan del Gruppo Pelligra:

“Bando stadio? A fine mese avremo modo di valutare le proposte che perverranno, poi si comincerà con la fase di realizzazione degli interventi. Un ampliamento dei posti a sedere in futuro? Intanto realizzeremo questo intervento, si tratta di investimenti importanti di 6,6 milioni di euro ottenuti con la rimodulazione dei fondi del Patto per Catania. Lavorare ad un ampliamento della capienza dello stadio penso sia possibile ma sarà un intervento che si valuterà successivamente, vedremo se ci saranno i presupposti”.

“Il business plan di Pelligra? Sicuramente è un piano molto dettagliato, in cui il gruppo si propone di lavorare sodo per il rilancio della squadra cittadina, oltre che per realizzare investimenti utili a Catania anche su altri fronti, legati naturalmente al campo in cui opera la loro attività. Io mi aspetto che venga realizzato quanto si sono prefissi nella redazione del business plan. Dove sarà il Catania tra quattro anni? Da tifoso rossazzurro spero il più in alto possibile, credo che con il giusto entusiasmo nulla sia precluso. Giorni fa pensavo ai tifosi che in massa andarono a vedere gli spareggi con la Cremonese, da brividi. Con quell’entusiasmo si possono costruire vittorie importanti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***