CATANIA: l’assetto dirigenziale va completandosi. Bresciano, quale incarico?

A meno di colpi di scena, con Antonello Laneri si completa un altro tassello mancante nell’organigramma societario e dirigenziale del Catania che sta per nascere. Alessandro Zarbano Amministratore Delegato (e, forse, Direttore Generale) con Vincent Grella che potrebbe ricoprire il ruolo di vice Presidente, Ross Pelligra numero uno del club rossazzurro e Dante Scibilia consulente esterno sono altre tessere di un mosaico che va completandosi. In attesa di ufficializzare gli accordi e di occupare ulteriori caselle importanti come quelle relative al Team Manager, al Responsabile del Settore Giovanile e altre ancora.

Si era fatto anche il nome di Emanuele Righi, ex coordinatore dell’area tecnica e scouting dell’Hellas Verona, ma al momento sono solo rumors. Di sicuro, invece, a prendere parte al progetto figurerà il profilo dell’ex centrocampista – tra le altre – di Palermo e Lazio, Mark Bresciano. Tempo fa in un’intervista concessa al portale grandhotelcalciomercato.com, a proposito del proprio ruolo nel calcio, disse di non avere “mai voluto fare l’allenatore”, escludendo l’ipotesi anche quando giocava. “Ma le partite – affermò – continuo a vederle”. E, a proposito della sua esperienza nel board della Federazione australiana, si è occupato “della parte finanziaria del campionato, delle strutture, di come far crescere il settore giovanile”. Ancora qualche giorno di attesa e sapremo, formalmente, quale incarico verrà affidato a Bresciano e tutti coloro che comporranno il nuovo organigramma rossazzurro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***