Il Catania in D fa gola a tutti: dirigenti, allenatori e giocatori aspettano…

La Serie D è certamente una categoria che sta stretta alla città di Catania e alla sua tradizione calcistica. Per questa ragione, per ciò che rappresenta nel panorama pallonaro italiano chiamarsi “Catania”, il passaggio dei rossazzurri con una nuova società per il massimo campionato dilettantistico rappresenta per molti un evento unico, così raro da essere un’opportunità irripetibile per la propria carriera.

E così diversi dirigenti, allenatori e giocatori aspettano una chiamata, rimandando di firmare contratti proposti da altre società, anche di categoria superiore. Ebbene sì, alcuni perché legati al Catania e alla sua storia recente, del resto non è un mistero che calciatori come Russotto potrebbero rientrare nei progetti tecnici del nuovo sodalizio etneo, ma quello del funambolico esterno offensivo è soltanto un esempio. Qualcuno tra gli addetti ai lavori, chiamato per un sondaggio sulla propria disponibilità, ha affermato di essere pronto a stracciare il proprio contratto e correre fino a Catania, anche a piedi. Per chi conosce la Serie D ed è abituato a vincerla, indossare la maglia che rappresenta la città dell’elefante è l’occasione di ottenere prestigio, visibilità e coronare il sogno di una vita: vestire una maglia che ha un peso notevole, che porta con sè oneri e onori. In dirigenza, chi sceglierà di firmare col Catania, lo farà perché stimolato da un progetto “a lunga gittata” legato alla valorizzazione di risorse umane e strutture sportive, oltre che ricettive (questo è nei piani del gruppo).

Il nome di Alessandro Zarbano per il ruolo di A.D., con l’ex Genoa accostato anche a club di Serie B, è un chiaro segnale della serietà del progetto etneo. A breve le ufficialità del caso, l’adrenalina cresce e la necessità di vincere subito per il salto dal dilettantismo al professionismo impone di operare sin da subito scelte di qualità e lungimiranza programmatica.

