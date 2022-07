CATANIA: settimana prossima la scelta del nuovo allenatore

Si attende che la FIGC comunichi l’affiliazione del club, dovrebbe farlo a fine mese o ai primi di agosto. Intanto è vicino anche il momento della scelta relativa alla conduzione della prima squadra del Catania SSD in vista della prossima stagione. Chi sarà il timoniere chiamato a rilanciare il calcio nella città dell’Elefante? Tanti i profili sentiti dal D.S. Laneri, dal Direttore Generale Luca Carra e dall’A.D. Vincenzo Grella. C’è la fila di candidati che sposerebbero il progetto Catania, bisogna però inserire i giusti tasselli. Senza frenesia. L’ultimo nome saltato fuori per la panchina è quello di Marco Turati, che Laneri conosce molto bene per i suoi importanti trascorsi da calciatore a Siracusa e attuale collaboratore tecnico di Vincenzo Italiano alla Fiorentina. Ma niente è ancora deciso. I contatti proseguono anche con altri profili. Soltanto dopo attente valutazioni operate dalla triade rossazzurra si giungerà ad una conclusione. Novità, in tal senso, previste per la prossima settimana.

