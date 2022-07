CURIOSITA’: Laneri come Baldini? Criticato dai tifosi del Trapani, ma a Catania può rifarsi

L’ultima esperienza al Trapani non è stata esaltante ma, nella sua carriera dirigenziale, i risultati sono da valutare in termini senz’altro positivi. La dirigenza granata lo ha comunque ringraziato per l’operato svolto, ma i tifosi trapanesi hanno commentato sui social con più di qualche critica il percorso nella Sicilia occidentale del Direttore Antonello Laneri dopo l’ufficialità dell’addio al club.

“Ha portato a Trapani giocatori fiacchi”; “Ma che dispiacere. Da oggi mi sa che non dormo più e cosa ancora più grave non mangerò più”; “Vorrei sapere che cosa ha dimostrato (nenti)”; “C’è stato un film di tanti decenni fa… Il cui titolo era ‘L’armata Brancaleone’….ha avuto molto successo!”. Insomma, non proprio teneri i tifosi nei suoi confronti. Critiche che ricordano quelle di un’altra figura che ha fatto parte del progetto Trapani prima di approdare a Catania: mister Francesco Baldini.

Nella stagione 2019/20, in Serie B, il tecnico di Massa non riuscì a convincere il popolo granata venendo esonerato dopo qualche mese dalla società e rimpiazzato in panchina con Fabrizio Castori. Quando Baldini venne tesserato dal Catania, molti sostenitori trapanesi dubitarono fortemente che potesse far bene nella sponda rossazzurra della Sicilia.

I fatti però hanno dimostrato altro, rimanendo Baldini nel cuore dei tifosi etnei per il contributo offerto e guadagnandosi la chiamata in B del Vicenza, dove ha sfiorato una salvezza che avrebbe avuto del miracoloso. Naturalmente l’auspicio, ai piedi dell’Etna, è che anche Laneri possa essere ricordato con piacere. In questo caso per avere rilanciato il calcio a Catania.

