DALL’ORO: scomparso all’età di 66 anni, vestì la maglia del Catania nel ’76/77

È morto domenica 24 luglio, a 66 anni a causa di una malattia contro cui combatteva da tempo, Paolo Dall’Oro. Lascia la moglie Carla, i figli Chiara ed Alberto e la nipotina Elena. L’ex difensore mosse i primi passi nelle giovanili della Libertas, poi vestì le casacche di Perugia (coronando il sogno di esordire in Serie A), Catania, Ternana, Salernitana, Lucchese. Militò in rossazzurro nella stagione 1976-77 totalizzando 20 presenze in Serie B, con Carmelo Di Bella in panchina prima che quest’ultimo venisse rimpiazzato da Luigi Valsecchi. Era il Catania di Angelo Massimino e non fu un’annata da incorniciare, visto che i rossazzurri retrocedettero in C a seguito dello scontro diretto perso con il Brescia. Nel 1983 decise di lasciare il mondo del pallone seguendo la sua altra grande passione, la cucina, che lo portò a gestire un ristorante a Ceggia (Venezia).

