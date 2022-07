EX ROSSAZZURRI – Ambrosi: “Catania, Serie D non è semplice. Parola chiave programmazione”

Ai microfoni di magazinepragma.com, l’ex attaccante del Catania Alessandro Ambrosi torna sul fallimento della società rossazzurra con uno sguardo rivolto al futuro: “Mi aspettavo quello che è successo a Catania, purtroppo lo dice la storia recente. Adesso si ripartirà dai Dilettanti ma non è assolutamente una questione semplice da affrontare. Anche qui serve una programmazione per vincere il campionato e non solo. Perchè abbiamo visto che quando si lavora con un programma si può tornare in Serie B come è successo per Bari e Palermo che sono partite dai Dilettanti”.

