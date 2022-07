CALCIO SICILIANO – Licitra (Ragusa): “Serie D, il Catania sarà la squadra ‘ammazza-campionato'”

Antonio Licitra, Direttore Marketing del Ragusa, rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni di tuttocampo.it in vista del prossimo campionato di Serie D: “Abbiamo visto come durante il campionato di Eccellenza, specialmente nel girone di ritorno, la città ha risposto bene, ma in serie D la città deve rispondere di più, anche perché il campionato sale di livello, e ci sono delle squadre blasonate, come ad esempio Catania, Trapani, Acireale, Paternò. E’ chiaro che una squadra come il Calcio Catania aumenti la competitività e alzi l’asticella, e secondo il mio parere il Catania sarà la squadra ‘ammazza campionato’, ma questo è solo il mio pensiero”.

