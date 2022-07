EX ROSSAZZURRI – Rosaia: “Aspetto il progetto giusto. Lega, dopo il caso Catania politica più stringente”

L’ex centrocampista del Catania Giacomo Rosaia, che potrebbe rappresentare un concreto obiettivo di mercato per la nuova dirigenza rossazzurra, rilascia alcune dichiarazioni. Relativamente al proprio futuro, la speranza di Rosaia “è di trovare il progetto giusto – afferma ai microfoni di tuttoc.com –, una squadra in cui posso esprimere il mio valore. Mi sto allenando e tenendo in forma con l’obiettivo di farmi trovare pronto quando arriverà la chiamata. Quello che mi auguro è di pensare esclusivamente a far girare quanto più rapidamente il pallone dei campi verdi, e non pensare ad altre situazioni, come purtroppo avvenuto quest’anno”. In merito alla esclusione dalla C di Campobasso e Teramo, invece: “Intanto va tutta la mia solidarietà verso i professionisti coinvolti in queste problematiche, purtroppo ci sono passato, so cosa vuol dire e cosa si prova. La Lega appare assumere una politica maggiormente stringente, questo per evitare il ripetersi di casi Catania, Pro Piacenza solo per citare solo alcuni casi di formazioni che hanno interrotto a campionato in corso”.

