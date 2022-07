EX ROSSAZZURRI – Rosaia: “Catania? Tornerei. Preferisco la Serie D che vivacchiare in C”

Con l’avvio dell’era targata Ross Pelligra, il centrocampista Giacomo Rosaia a Unica Sport si è detto pronto ad ascoltare un’eventuale proposta rossazzurra. Lo aveva sottolineato tempo fa anche il suo procuratore, Giovanni Tateo, ai nostri microfoni quando aggiunse inoltre la possibilità di un ritorno a Catania della punta Manuel Sarao:

“Non so ancora quale sarà il mio futuro, sto ancora aspettando. Sono in attesa di fare delle valutazioni. Io mi sto allenando tanto, sono un professionista ed allenarsi è fondamentale. Il Catania? Non ho ricevuto ancora nessuna chiamata, sento i rumors e leggo i tantissimi messaggi dei tifosi che mi fanno piacere. Io sono pronto, però, ad ascoltare questo nuovo progetto. Offerte dalla C? Il mio procuratore si sta muovendo, ci sono delle trattative in essere, qualche proposta gli sta arrivando. In ogni caso, preferirei essere protagonista a Catania in Serie D che vivacchiare in C: l’aspetto economico non conta, ma soltanto il progetto”.

“A Catania adesso c’è un entusiasmo incredibile, al contrario di quello che abbiamo vissuto noi nello scorso biennio. Non abbiamo purtroppo mai potuto sentire, per ovvii motivi, il vero entusiasmo della città. Sono sicuro che questa nuova società farà grandi cose e rilancerà il club rossazzurro. Vivere piazze come Catania è un emozione indescrivibile, io a Catania ho lasciato un pezzo di cuore. Può sembrare un passo indietro tecnicamente la Serie D, ma a livello di piazza Catania è tre passi avanti a tutti: la categoria, in questi casi, non conta davvero niente. I tifosi mi sono sempre stati vicino, trasmettendomi sempre tanto affetto”.

“La progettualità è fondamentale, la categoria ribadisco conta poco. Sono assolutamente disposto a parlare con la nuova società e valutare un ritorno a Catania. Ritorno di Sarao? Con lui ho un rapporto vero, Manuel è un mio amico. L’ho sentito una settimana fa, ma non parliamo mai di calcio. A me farebbe sicuramente piacere tornare a giocare con lui perchè oltre ad essere un grande calciatore, è prima di tutto una grande persona”.

