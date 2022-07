FRANCESCO ATTAGUILE (ex sindaco): “Vicenda Catania Calcio rappresentativa della scomparsa della città da tutto ciò che conta”

“Catania va risvegliata perchè è fuori da tutto, è uscita da tutti i circuiti e la vicenda del Catania Calcio è rappresentativa della scomparsa di tutto ciò che conta. Dove si conta non ci siamo”. E’ il pensiero espresso al quotidiano La Sicilia da Francesco Attaguile, ex sindaco di Catania (dal 1984 al 1985). “Catania – aggiunge – è fuori dai circuiti che contano, eppure è nel suo territorio che trovano le infrastrutture che le danno centralità in Sicilia: l’Università, su cui gravitano tutta la Sicilia orientale e anche le province di Caltanissetta, Agrigento e in parte Messina; l’aeroporto e la tangenziale che sono ‘il centro della Sicilia’ e il sistema ferroviario che collega l’aeroporto al resto della regione. E poi i centri commerciali”.

