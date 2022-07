GRELLA: “Il Catania è della gente, dobbiamo guadagnarci il rispetto dei tifosi”

Ai microfoni di Ciak Telesud, il Vice Presidente e Amministratore Delegato del Catania Vincenzo Grella rimarca in sintesi i punti fondamentali del metodo di lavoro da portare avanti alle pendici dell’Etna: “Voglio essere sicuro di quel che voglio mettere dentro il club. Se questo comporta tre giorni in più di tempo, che saranno quei tre giorni in più. Tengo tantissimo che chi venga qui lo faccia in rappresentanza della famiglia di Rosario Pelligra e della città. Non mi faccio mettere pressioni sulle scelte da compiere ed in quanto tempo. Dirigenti, mister e calciatori devono guadagnarsi il rispetto dei tifosi. Noi non dobbiamo fare altro che rispettare la loro città ed il Catania, perchè il club è della gente”.

