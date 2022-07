CATANIA: allenamenti e sede del ritiro, presto verranno sciolte le riserve

La nuova proprietà del Catania che sta per nascere è impegnata su mille fronti. Tra questi, l’individuazione di strutture valide per sostenere gli allenamenti ed avviare la preparazione in vista del prossimo campionato. Momentaneamente non si potrà disporre del centro sportivo Torre del Grifo Village, ma i contatti con la Curatela fallimentare proseguono. E’ emersa l’ipotesi di prendere in locazione la struttura, tuttavia i campi sono in uno stato di cattiva manutenzione, quindi occorrerà del tempo per ripristinarne l’efficienza. Non bisogna, allora, farsi trovare impreparati valutando ogni alternativa.

I campi di Pedara, Nesima e Zia Lisa rappresentano le opzioni principali, così come lo stadio “Angelo Massimino” potrebbe all’occorrenza ospitare allenamenti. E c’è l’ipotesi Misterbianco per la concessione dell’impianto sportivo “Valentino Mazzola”, soluzione suggerita dall’imprenditore laziale Luca Giovannone nell’ottica di un eventuale supporto. In sede di ritiro, Zafferana Etnea e Nicolosi rappresentano altre location possibili ma si guarda anche a strutture della regione Calabria.

