LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Catania, la Serie D è un inferno dantesco. C’è il precedente del ’94/95…”

In attesa di ufficializzazione del titolo sportivo in Serie D, c’è la consapevolezza che il Catania si dovrà calare nella realtà e primeggiare. “La Serie D regionale è un inferno dantesco – si legge -. Per la lotta più fisica che tecnica, per la situazione logistica di tanti stadi che conterranno a fatica la presenza del pubblico ospite, ma anche perchè il Catania sarà l’osservato speciale in ogni confronto”. Sarà una corsa al risultato sensazionale, ecco perchè “non è detto che la società etna vinca il campionato a mani basse”. C’è un precedente che ha visto coinvolto il Catania gestito da Massimino, nella stagione 1994/95. “Il club fu ricacciato dalla Serie C in Eccellenza e, proprio nel 1994, ammesso in Serie D. Iniziando un campionato complicato sul piano gestionale ma da primato perchè il D.S. Franco Mazza e il tecnico Angelo Busetta allestirono una squadra da categorie superiori. Mazza scelte il meglio possibile”, affidandosi a gente come Giuseppe Mosca, Pasquale Marino, Maurizio Pellegrino e ad una difesa di ferro, più il sostegno di un pubblico fuori concorso, vedi le 10mila presenze contro il Messina, 7mila al cospetto del Gravina.

