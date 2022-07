EX ROSSAZZURRI: torneo di Padel, Izco e Spolli sconfitti da Totti-Candela ed eliminati da Panucci-Fiore

Il torneo benefico di padel (prima edizione della ’Illumia Padel Cup’) disputato al Country Club di Villanova di Castenaso (Bologna) ha visto in campo gli ex rossazzurri Nicolas Spolli e Mariano Izco, sconfitti da Francesco Totti e Vincent Candela (9-3) ed eliminati in semifinale da Panucci e Fiore. Gli argentini hanno partecipato a un torneo prestigioso riservato a chi ha giocato in Serie A. Tra i partecipanti anche Simone Pesce, che nel Catania ha giocatore 12 gare in A tra il 2009 e il 2011 segnando la sua unica rete in massima serie nel derby contro il Palermo vinto 4-0. Il ricavato di 11mila euro sarà devoluto a ‘La Mongolfiera onlus’ per aiutare le famiglie con bambini affetti da disabilità.

