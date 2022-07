LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Catania, nelle prossime ore la costituzione della nuova società”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Al nuovo Catania entro fine mese verrà assegnato dalla Federcalcio un titolo sportivo. Vista la consistenza economica del gruppo Pelligra e il dettagliato programma di rilancio, non dovrebbero esserci dubbi sulla categoria di militanza (Serie D). “Nelle prossime ore, davanti a un notaio, i dirigenti fedeli al manager siculo-australiano Pelligra costituiranno la nuova società con una denominazione che contenga la parola Catania e, immediatamente dopo, chiederanno alla Federcalcio l’affiliazione. Un prologo essenziale che porterà i dirigenti a colloquio con i vertici Figc per far ripartire, stavolta in maniera concreta, il calcio che era stato cancellato il 9 aprile aprile scorso”.

