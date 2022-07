LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Il ‘Massimino’ sarà concesso, se necessario, anche per qualche allenamento”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Tra poco più di due settimane il patron Ross Pelligra, rientrato in Australia, farà ritorno a Catania. L’advisor Scibilia e gli altri dirigenti stanno preparando tutti i documenti “per far nascere anche a livello legale il Catania del futuro”. Non solo per le gare interne. Il “Massimino” sarà concesso, se necessario, “anche per qualche allenamento. In assenza di Torre del Grifo, che Pelligra sta trattando con i curatori fallimentari, la squadra non appena terminerà il ritiro (in Sicilia, ma si valuta anche l’ipotesi calabra) potrà allenarsi a Nesima, ma il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi ha portato avanti anche la soluzione Zia Lisa“. Il club chiede in ogni caso di allenarsi “su un campo in erba non sintetica. La sua richiesta verrà accolta”.

