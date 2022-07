CATANIA (Sondaggio): quale allenatore per la ripartenza?

A breve verranno sciolte le riserve anche per quanto concerne la nuova guida tecnica di un Catania che si appresta a ripartire dal campionato di Serie D dopo il fallimento. Diversi nomi sono emersi nelle ultime settimane. L’ex Acireale Fabio De Sanzo sembra in questo momento in pole, ma non si escludono sorprese.

A proposito della scelta legata al timoniere rossazzurro che avrà il compito di riportare immediatamente tra i professionisti la squadra dell’Elefante, ci piace conoscere il parere dei tifosi. Esprimi la tua preferenza attraverso il sondaggio proposto da TuttoCalcioCatania.com. Vota cliccando in basso su “invia”, dopo avere selezionato l’opzione desiderata:

