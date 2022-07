LA SICILIA: “Catania, Serie D in cassaforte. Aria nuova per i tifosi”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

La Federcalcio ha spedito una lettera “per richiedere i documenti mancanti per l’iscrizione fuori lista al campionato di Serie D e il pagamento di 750mila euro, cifra da versare entro il 4 agosto individuata tenendo conto di storia, passato e del fatto che il nuovo club si è appena affiliato”. La società rossazzurra, dunque, ha tempo per saldare e completare ogni passo. La Serie D è stata praticamente “consegnata al Catania, in maniera indiretta, con una richiesta specifica” della Figc che ha voluto mettere i dirigenti della SSD Catania nelle condizioni di programmare, lavorare e pagare nelle ore che precedono il Consiglio Federale. Segnale che anche i dirigenti federali guardano alla rinascita del calcio a Catania come ad un problema adesso risolto.

“Aria nuova – riporta il quotidiano –, una ventata di ottimismo che i tifosi hanno esternato non solo il giorno dell’arrivo di Pelligra al ‘Massimino’, ma continuano a manifestare sui social perchè non vedono l’ora di assistere alle partite di calcio”, anche se il ricordo di un percorso che poteva essere diverso brucia ancora. “Ci sono tanti aspetti da chiarire, perfezionare, organizzare. Ma rifare da zero un club in una città come Catania, che vive di pallone e ha ancora bene evidenti le ferite di un fallimento al culmine di anni di sofferenza sportiva, non è semplice. Per questo motivo bisogna avere pazienza”. Ripartendo da una categoria in cui bisognerà anche soffrire superando i momenti difficili. Intanto ci sarà uno start. E non era scontato che arrivasse.

