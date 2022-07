SERIE D – Caffo (Pres. Vibonese): “Ho già chiesto al mister di battere il Catania anche in trasferta…”

Presentazione dello staff tecnico e del Direttore Sportivo a Vibo Valentia. Il Presidente Pippo Caffo, nativo di Santa Venerina, riparte con entusiasmo dopo la retrocessione in Serie D: “Ricominciamo per scrivere una nuova storia con mister Modica e dimenticare in fretta l’annata nefasta vissuta lo scorso anno. Siamo qui per ripartire con rinnovato entusiasmo in una categoria sotto molti aspetti anche più difficile della Serie C, ma non faremo la comparsa. Da Modica ricominciamo per riprenderci quello che meritiamo. Costruiremo una squadra per lottare al vertice. Ci sarà il Catania? Al mister ho già chiesto di batterlo pure in trasferta, anche per un solo gol”.

