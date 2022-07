LA SICILIA: “Catania, serie di interventi da attuare nell’immediato e colloqui con Figc costanti”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Nell’attesa che il Consiglio federale sancisca le linee guida per il prossimo campionato che vedrà tornare in campo i rossazzurri, è obbligatorio pensare alla serie di interventi da attuare nell’immediato. “La denominazione del nuovo Catania – si legge – è stata verosimilmente già decisa dal nuovo numero uno rossazzurro, ma pare che non uscirà prima della prossima settimana”. La ripartenza del calcio a Catania “prenderà una sua prima forma soltanto all’ufficialità dei primi dirigenti”. Prossima settimana potrebbero essere annunciati Direttore Generale e Direttore Sportivo. I colloqui con la Figc “sono costanti” e sempre nel corso della prossima settimana la Federcalcio comunicherà al Gruppo Pelligra “gli adempimenti per iscrivere il Catania in sovrannumero” al torneo di Serie D, formalizzando poi l’iscrizione “tra fine luglio e inizio agosto”.

