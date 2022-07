MERCATO: anche Biondi non esclude un eventuale ritorno

Tanti ex rossazzurri possibili candidati a vestire nuovamente la maglia del Catania. Chissà che qualcuno di questi farà parte del progetto di rinascita rossazzurra. Valutazioni in corso, così come la nuova proprietà considera l’ipotesi di un azzeramento totale con il passato. Vedremo. Qualora ricevesse una eventuale chiamata, anche Biondi – in campo nella Giornata dell’Orgoglio Rossazzurro organizzata qualche settimana addietro – non ha escluso l’ipotesi di un ritorno: “Vedere l’euforia della gente non mi è indifferente, il sentimento di questa gente non è mai morto, la fede e la passione che il catanese ha per questi colori è unica. Io di nuovo a Catania? Vedremo cosa decideranno, sarò a disposizione del tecnico e poi chissà, Catania resta nel mio cuore” (fonte La Sicilia). Attualmente Biondi è sotto contratto con il Pordenone fino a giugno 2025. Martedì la squadra neroverde si radunerà per l’inizio della nuova stagione, prima del trasferimento a Tarvisio, sede del ritiro precampionato. I prossimi giorni saranno utili per capire anche se Domenico Di Carlo, attuale allenatore del Pordenone, deciderà di puntare su Biondi.

