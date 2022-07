MERCATO – Ex rossazzurri: Biondi e Pecorino verso la permanenza nei rispettivi club

Vari ex calciatori del Catania sulla via del ritorno alle pendici dell’Etna. Come anche sottolineato dal procuratore Alessandro Cicchetti ai nostri microfoni, non sarà così per Kevin Biondi ed Emanuele Pecorino. Il primo ha infatti un contratto in essere con il Pordenone fino a giugno 2025 e la società neroverde, fresca di retrocessione in Serie C, ritiene il profilo del catanese classe 1999 importante per le ambizioni della squadra friulana, al punto da avere rispedito al mittente persino proposte provenienti dalla B. Mimmo Di Carlo, allenatore con tanta esperienza nelle serie superiori (soprattutto in A), vede il ragazzo all’interno del progetto di rilancio del club. Anche Pecorino non dovrebbe lasciare la società di appartenenza. Superati i problemi fisici, l’attaccante nativo di Catania classe 2001 ha una voglia matta di dimostrare tutto il potenziale di cui dispone. La Juventus Under 23 lo aspetta, consapevole delle sue qualità. Anche per lui la scadenza contrattuale è fissata per il 2025.

