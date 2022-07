SERIE D – Strano (DG Trapani): “Catania potrebbe fare campionato a sè, ma le altre non staranno a guardare”

Così il Direttore Generale del Trapani Graziano Strano, ai microfoni del Quotidiano di Sicilia:, commentando la partecipazione del Catania al prossimo torneo di Serie D: “Sarà un campionato d’élite, molto più propositivo e impegnativo. Non è come la Serie D degli ultimi anni. Ai nastri di partenza tante piazze importanti. La consideriamo come una Serie C con società come Lamezia, Cavese, Catania e Trapani. La presenza del Catania dà prestigio alla competizione e fa assumere al campionato connonati importanti. I rossazzurri potrebbero avere la possibilità di fare un campionato a sé, viste le potenzialità economiche della nuova proprietà. Naturalmente è anche vero che tutte le altre non staranno a guardare. Si sa che c’è una testa di serie come nella Champions League. Le teste di serie possono andare incontro anche a qualche buca. Però è pure vero che il Calcio Catania (ora Catania SSD n.d.r.) ha tanta carne al fuoco, ha un management di livello e una società che dispone di moltissima liquidità”.

