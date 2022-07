MERCATO – Ex rossazzurri: Lorenzo Di Stefano, importante occasione in Serie B

Gioiellino cresciuto nelle giovanili del Catania, l’attaccante Lorenzo Di Stefano che ha continuato a mettersi in grande in evidenza con la maglia della Sampdoria Primavera, a suon di gol, si è trasferito in queste ore alla Reggina. Accordo formalmente raggiunto con la Sampdoria per il passaggio ai calabresi a titolo temporaneo fino a giugno 2023. Occasione molto importante per il ragazzo che potrà, così, vivere per la prima volta l’esperienza del calcio professionistico (Serie B) in una piazza importante del Sud. A Catania fu determinante per la sua crescita l’intuizione di Giuseppe Mascara, che quando lo allenò in rossazzurro decise di avanzarlo dalla posizione di mezzala, rendendolo un attaccante puro.

