PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Finalmente una conferenza stampa come si deve. Il vento è cambiato, era ora…”

Così i Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri della Curva Sud del “Massimino”, commentano la prima conferenza stampa dalla costituzione del Catania SSD. Riportiamo di seguito un estratto del pensiero espresso via social:

“Finalmente una conferenza stampa come si deve. Dove ha prevalso la competenza, l’umiltà, la decisione, la progettualità, l’onestà intellettuale e la trasparenza. Un Vincenzo Grella che con pacatezza e fermezza dice il giusto, pesando in maniera naturale le parole da dire, contestualizzandole e andando dritto alla questione. Un Pelligra che parla da presidente, che condisce i suoi concetti sulle linee generali da intraprendere, avendo sconfinata fiducia su Grella e sugli uomini scelti da lui assieme a Scibilia. Un Carra che non sciorina nè nomi nè cifre ad muzzum, ma che fa aderire le risposte alla contezza attuale e non ad iperboli tanto per zittire la platea ed accomodarsi i tifosi”.

“Ed ancora, tutti i verbi coniugati al prossimissimo futuro ed al presente, senza più i fastidiosi, farneticanti ed inconcludenti «poi vedremo, poi faremo». Spiccatamente distante anni luce dalle conferenze stampa ipocrite come quelle di Pulvirenti quando provava a chiedere scusa, da quelle tracoranti, spocchiose e deliranti di Lo Monaco. Per non parlare poi delle conferenze stampa raffazzonate, sgrammaticate, imbonitrici e traballanti di marca Sigi, per poi arrivare alle burinate carnascialesche e inguardabili di Mancini. Si vede e si sente che il vento è cambiato, un vento nuovo come la bonaccia d’agosto, un vento fatto di competenza, compostezza e consistenza progettuale, cose che non vedevamo da tempo immemore. Seguirli ieri è stato un piacere per la vista e per l’udito e un potente balsamo curativo per le ferite procurate a noi tifosi dai signorotti sopra citati. Adesso è fortemente palpabile il cambiamento. Ed era ora”.

