MERCATO: Sala, dopo lo svincolo dal Catania dice sì al Catanzaro

Reduce dall’esperienza vissuta con la maglia del Catania, dopo essersi svincolato d’ufficio dalla società rossazzurra a seguito dell’esclusione della squadra dal campionato di Serie C, Andrea Sala trova nuova sistemazione. Il 28enne estremo difensore ha firmato un contratto di durata biennale con l’ambizioso Catanzaro. Sala è arrivato in città ieri mattina per le procedure di rito e, intorno all’ora di pranzo, ha incontrato in sede il direttore sportivo Magalini e il presidente Noto (fonte La Gazzetta dello Sport). Ricoprirà il ruolo di vice di Andrea Fulignati, prelevato dal Perugia.

