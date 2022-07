MERCATO – Stampa nazionale: “In arrivo a Catania Ferrara, Palermo e Alessandro Russotto”

Continua a muoversi sul mercato il Catania. Secondo quanto riporta la redazione di seried24.com, la società rossazzurra si appresta a tesserare anche il difensore Michele Ferrara, che vanta una carriera importante tra C e D avendo vestito le maglie di Monopoli, Barletta, Brindisi e Francavilla. 7 reti messe a segno e 219 presenze tra Serie D e Serie C. Dovrebbe esserci spazio, inoltre, per il centrocampista classe ’95 catanese Marco Palermo, che ha precedenti soprattutto a Latina e Siracusa ed ha fornito 12 assist in totale su 180 presenze in carriera. Il Catania avrebbe anche raggiunto l’accordo con Alessandro Russotto dell’Altamura, mezzala classe 2002 che all’occorrenza può fare anche il difensore. Uno dei giovani più forti della scorsa Serie D. La chiusura dell’affare dovrebbe avvenire in settimana. Il direttore sportivo Laneri lo stava seguendo già da tempo. Il ragazzo ha scelto la piazza di Catania nonostante la grande richiesta dalla Serie C.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***