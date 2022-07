SERIE C – Dall’Oglio ringrazia Palermo: “Anche se provenivo dal Catania mi avete fatto sentire subito a casa”

Il centrocampista Jacopo Dall’Oglio, in procinto di trasferirsi all’Avellino, saluta via social i tifosi del Palermo ricordando, in particolare, l’accoglienza ricevuta dopo avere lasciato Catania la scorsa stagione: “Mi sembra ieri quando è arrivata la chiamata del Palermo, giocavo nel Catania squadra rivale, scelta difficile perché non sai cosa può accadere, come ti accolgono, come va la stagione, insomma mi ero fatte tante paranoie… Alla fine ho scelto di approdare al Palermo con un solo obbiettivo in testa. Andare in serie B. Sin da subito i palermitani mi hanno fatto sentire a casa nonostante venissi dalla loro rivale. Mi hanno accolto calorosamente ed ero felicissimo e non vedevo l’ora di ripagarli in campo sudando la maglia. Spero di esserci riuscito, ho dato sempre tutto me stesso sia in campo che fuori nell’essere gentile e disponibile con tutti i tifosi. Grazie popolo rosanero. Adesso viene il bello, sono sicuro che presto tornerete dove meritate. Un forte abbraccio a tutti”.

