STAMPA CALABRESE: “Serie D, col Catania sarà un girone di ferro”

Tenendo conto dell’iscrizione del Catania in sovrannumero al prossimo campionato di Serie D, in attesa che la FIGC dia ufficialmente l’ok, la stampa calabrese immagina un girone I di ferro con l’inserimento dei rossazzurri. Nello specifico Vibo Sport riporta: “A Catania si procede con celerità verso l’obiettivo di tornare sui campi di calcio, dopo la triste esperienza della passata stagione con il fallimento e l’esclusione dalla Serie C. Nei prossimi giorni sarà costituita la nuova società e si conosceranno i nomi dei quadri dirigenziali e sportivi – si legge – I nuovi soci si stanno confrontando con la FIGC per l’iscrizione del Catania alla Serie D in sovrannumero nel Girone I, quello della Vibonese per intenderci”. Il proprietario del club, l’imprenditore italo australiano Ross Pelligra “vuole fare prima possibile anche perchè il tempo passa e gli altri club si stanno già adoperando perfezionando l’organico. A disposizione del club, per la prima stagione, 4 milioni di euro”. Le avversarie più temibili del Catania, “che proverà la risalita immediata tra i professionisti, ci saranno il Trapani, l’Acireale, il Lamezia Terme e la Vibonese. Un girone di ferro nel quale potrebbero aggiungersi la Cavese o la Nocerina”.

