AIAC CAMPANIA: premio speciale per Ferraro, allenatore vincente nella passata stagione

Una striscia di nove vittorie consecutive ad inizio campionato e ben dieci risultati utili di fila arrivando alla ribalta nazionale per la miglior difesa dell’inizio di stagione, non solo nel massimo campionato dilettantistico italiano. Il 18 maggio 2022, con il successo sul campo del Monterotondo, arriva la matematica vittoria del campionato e la promozione in Serie C. Primato nella classifica del girone G di Serie D raggiungendo quota 75 punti, a +9 dal Team Nuova Florida con 63 gol all’attivo e 24 al passivo, facendo registrare il miglior attacco del raggruppamento. Approdo, inoltre, nella finale della Poule scudetto dove cede solo ai rigori. E’ quanto prodotto dal Giugliano nella passata stagione, meritando il tecnico Giovanni Ferraro un premio speciale dall’AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio) della regione Campania per i risultati ottenuti dai gialloblu.

L’allenatore di Vico Equense ha portato a compimento un’annata ricca di successi, al punto da spingere il Catania del Presidente Pelligra ad affidargli la prestigiosa panchina rossazzurra quest’anno. E’ riposta molta fiducia nei confronti di Ferraro, il Direttore Sportivo Antonello Laneri lo conosceva già per quanto dimostrato nelle precedenti esperienze professionali avendolo affrontato anche da avversario. Adesso arriva la sfida più importante per Ferraro: il rilancio di una grande piazza che vuole subito tornare tra i professionisti. Gettando le basi per un progetto a medio-lungo termine che entusiasmi il popolo rossazzurro.

