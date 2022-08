AVV. RAPISARDA: “Squadra stratosferica ma il campionato lo vinciamo tutti insieme. Nesima e stadio, diamoci una mossa al Comune…”

Si torna finalmente a parlare di calcio. Con l’ambizione di tornare grandi. Parte dalla Coppa Italia Serie D l’avventura del Catania SSD. Attraverso alcuni post pubblicati in questi giorni sui social, l’avvocato Giuseppe Rapisarda, tifoso ed opinionista vicino alle vicende del Catania, guarda avanti con fiducia. Chiedendo però anche risposte alla città ed ai rappresentanti comunali.

Riportiamo di seguito alcuni degli estratti più significativi:

“Sento di potere scrivere che finalmente abbiamo una squadra stratosferica che ci rende entusiasti. Siamo solo di passaggio…. Dopo anni guardiamo il campo e il risultato senza il terrore di non esserci l’indomani. L’incubo è finito. E lo scrivo io che l’ho conosciuto, visto e combattuto a mani nude. Per me, per Noi. Guardiamo insieme avanti con fiducia, entusiasmo, con tifo trascinante. Mettiamo le ali ai sogni, partiamo per riprenderci l’unica cosa che per noi ha solo e sempre davvero contato. L’onore e la gloria di Catania”.

“Lo slittamento del campionato al 18 settembre può giovare se coltivato il tempo in modo intelligente. La squadra dovrà essere e sarà completata a dovere e si assemblerà in modo ancora più adeguato. Non nutriamo dubbi. Intanto inizino i lavori alla stadio con un preciso cronoprogramma che consenta alla società rossazzurra di aprire la campagna abbonamenti. Diamoci una mossa al Comune, fatti adeguati alla proprietà Pelligra. Concretezza. Lavorare, adesso !!! Parimenti la struttura di Nesima sia da subito pronta ad ospitare il Catania quando lascerà Ragalna. Non cercate scuse o pretesti per eventuali non scusabili ritardi amministrativi. Il Catania si sostiene con lucidità e cuore. Il campionato lo vinciamo insieme. Città, società e squadra. Intanto la coppa va onorata con serietà, compattezza tra tutti, impegno totale. Riscaldiamo i motori e facciamoci trovare pronti. Vogliamo vincere. Dobbiamo vincere. Noi siamo il Catania”.

