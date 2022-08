MERCATO: Catania, dopo Lubishtani ultimissimi tasselli Under

Ci avviciniamo al numero di 26 tesserati preannunciato le scorse settimane dal Direttore Sportivo Antonello Laneri, quando non era ancora possibile depositare alcun contratto. Oggi la situazione è ben diversa, basti pensare che attualmente il Catania è fermo a quota 23. Mancano, pertanto, altri tre tasselli. Detto dell’unico spazio mancante riservato agli Over e del recente ingaggio del terzino sinistro scuola Inter Donarth Lubishtani, classe 2004, l’attenzione si concentra anche sugli altri due Under da contrattualizzare per il completamento della rosa. Seguendo il pensiero espresso giorni fa dallo stesso Laneri, i prossimi trasferimenti relativi a giovani calciatori riguarderanno il reparto offensivo (che al momento registra il solo Michele Forchignone come Under) e la porta (attualmente risulta tesserato come unico portiere Klavs Bethers dopo non essersi concretizzato il passaggio di Pietro Passador, che il Pordenone ha ceduto al Torino con cui disputerà il campionato Primavera).

