Catania, il momento di suonare la carica e ripartire per tornare grande

Alla carica! Il grande giorno è arrivato e dopo aver ripiegato con le lacrime agli occhi i vessilli di un Calcio Catania che non c’è più per riporli nel cassetto dei ricordi è il momento di suonare la carica e ripartire da zero, per riscattare la città, già afflitta da grandi problemi anche distanti dal calcio, oltre alla crisi calcistica dovuta al fallimento dello storico club e la scoperta dell’annessa matricola.

Per Catania, questa nuova società e questa squadra allestita con criterio e senza lesinare energie – anche e soprattutto economiche – sono chiamate a lanciare un segnale forte, trascinante per tutto l’ambiente. Solo così il Catania SSD può raccogliere la pesantissima eredità lasciata dal Calcio Catania spa, dai campi polveroni ai campi polverosi, passando però dal paradiso che i tifosi rossazzurri hanno potuto vivere, con la Serie A. Lì Catania vuole tornare, ma è ancora presto per pensarci.

C’è la Sancataldese, intanto. Poi eventualmente il Paternò e dopo ancora il campionato, lungo ed estenuante. La grande battaglia per il ritorno tra i professionisti sta per cominciare, mentre la società a testa bassa lavora per completare il cerchio, preparare il settore giovanile, la scuola calcio e affacciarsi alla finestra guardando con fiducia l’orizzonte delle prospettive future. Ma intanto, alla carica Catania e non fermarti più!

