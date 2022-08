CATANIA: ci lascia un grande ex rossazzurro, Mauro Vaiani

E’ scomparso Mauro Vaiani, all’età di 82 anni. Centrocampista di valore, ha giocato con il Catania dal ’66 al ’71 (otto presenze e un gol in A) e proprio qualche anno fa, tornando in Sicilia da turista, in molti lo hanno riconosciuto per strada salutandolo e ricordandolo per gli anni trascorsi coi rossazzurri e la sua grande generosità. Complessivamente è sceso in campo più di 140 volte con la maglia del Catania e fu tra i protagonisti dell’epica promozione in Serie A datata 1969/70. Prima aveva indossato le maglie di Rosignano Sei Rose, Empoli, Ternana, Torres. Dopo Catania, invece, Prato e Livorno, squadra della sua città. Fu molto attaccato alla maglia del Catania, ma venne licenziato con una lettera appesa nello spogliatoio perchè difese i compagni dopo una diatriba con la società. Ben cinque le stagioni vissute in casacca rossazzurra da Vaiani.

