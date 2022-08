MERCATO: spazio per altri due Over da inserire nella rosa del Catania

“Arriveranno 14 Over”. Così disse il Direttore Sportivo Antonello Laneri le scorse settimane, nel corso della presentazione in conferenza stampa. 12 saranno, invece, gli Under all’interno di una rosa complessivamente composto da 26 atleti. Al momento sono stati ufficializzati 12 calciatori Over e 9 Under, segno che il calciomercato del Catania non è ancora chiuso e c’è spazio per altri innesti. Tenendo conto che il centrocampo risulta al gran completo con il recente tesseramento del primo classe 2004 Mattia Vitale, altri tasselli sono previsti nel reparto arretrato (2-3 tra cui un portiere) ed in quello offensivo. Tra gli Under, probabile l’ingaggio del terzino sinistro kosovaro dell’Inter Donart Lubishtani, attualmente in prova a Ragalna.

