CATANIA: Under/Over, la situazione aggiornata della rosa

Diciotto rossazzurri formalmente tesserati di cui 11 Over e 7 Under. Qualora venisse confermato il numero preannunciato dal Direttore Sportivo Laneri di una rosa composta da 26 giocatori per affrontare la prossima stagione, non manca molto per completare l’organico del Catania 2022/23. Il centrocampista Cristiano Bani, l’attaccante Gianluca Litteri (entrambi svincolati) e il difensore Ciro De Franco (Picerno) potrebbero raggiungere quota 14 Over indicata nei giorni scorsi dallo stesso Laneri. Se non ci saranno intoppi, resterebbero 5 slot per gli Under che verrebbero occupati – tra gli altri – dal portiere Pietro Passador (Pordenone) e dal terzino Aniello Boccia (Juve Stabia).

Questa la situazione attuale della rosa del Catania nel dettaglio, ruolo per ruolo, tenendo anche conto dell’elenco di Over e Under:

PORTIERI (1)

Bethers Klavs

DIFENSORI (6)

Castellini Alessio

Chinnici Giorgio

Ferrara Michele

Lorenzini Filippo

Pino Simone

Rapisarda Francesco



CENTROCAMPISTI (6)

Di Grazia Orazio

Frisenna Giulio

Lodi Francesco

Palermo Marco

Rizzo Giuseppe

Russotto Alessandro



ATTACCANTI (5)

De Luca Giuseppe

Forchignone Michele

Giovinco Giuseppe

Russotto Andrea

Sarao Manuel

OVER (11)

De Luca Giuseppe

Di Grazia Orazio

Ferrara Michele

Giovinco Giuseppe

Lodi Francesco

Lorenzini Filippo

Palermo Marco

Rapisarda Francesco

Rizzo Giuseppe

Russotto Andrea

Sarao Manuel



UNDER (7)

Bethers Klavs (2003)

Castellini Alessio (2003)

Chinnici Giorgio (2002)

Forchignone Michele (2003)

Frisenna Giulio (2002)

Pino Simone (2002)

Russotto Alessandro (2002)



