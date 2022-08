Compattezza nelle azioni e nelle parole, una società forte per costruire un Catania vincente

Una società forte e una dirigenza strutturata. Il Catania SSD sta dando prova di esser questo, scatenando gli entusiasmi della piazza etnea. Compattezza nelle azioni, nelle parole e in ogni atto pubblico che possa essere recepito dall’ambiente rossazzurro. Catania aveva e ha bisogno di questo tipo di imprinting per guardare in alto e sentirsi rappresentata in vista di una galoppata verso il vertice del calcio nazionale.

In un universo apparentemente lontano ci eravamo abituati a rovinose fughe di notizie interne alla società che hanno minato l’equilibrio della stessa, mentre sul campo si lavorava per cercare di mettere le toppe a questo atteggiamento scorretto. Avvertendo la necessità di avere a capo dei vertici applicati, uniti e competenti.

Solo così, unitamente alla potenzialità economica, si può vincere nel calcio. Il Catania in tal senso ha presentato e sta mettendo in vetrina personalità che sanno ciò che fanno, da Vincenzo Grella, impegnato su tutti i fronti, a Luca Carra che dietro la scrivania fa valere contatti preziosi per la crescita della struttura. Non va dimenticato Giovanni Caniglia, uomo d’affari, collante con l’Australia e sguardo di Pelligra in terra siciliana. Sul fronte tecnico da Antonello Laneri a Marco Biagianti, il Catania è ben rappresentato. Ognuno ha il suo compito.

Non era facile ben figurare mentre c’era da costruire il Catania da zero, strutture ed uffici da rintracciare, prendendo possesso di contatti sul territorio e muovendo i primi passi nell’organizzazione della stagione. Ma il Catania, in queste categorie e dopo ciò che è stato, pretende molto e vuole ottenere successi sin da subito. Aspettare adesso è impossibile. Un fremito che tende alla vittoria, per una città che spinge per il ritorno immediato tra i professionisti.

