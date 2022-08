CURIOSITA’: De Luca, ecco da dove nasce il soprannome “zanzara”

Tifosi rossazzurri entusiasti per la definizione dell’accordo che porterà l’attaccante Giuseppe De Luca al Catania. Il giocatore ha già risolto il contratto che lo legava alla Triestina ed è pronto per raggiungere il ritiro di Ragalna. Spesso, in questi giorni, vi sarà capitato di leggere l’appellativo “zanzara” attribuito al calciatore lombardo classe 1991. Ma perchè porta proprio il soprannome in questione? La risposta l’ha fornita lo stesso De Luca, nel corso degli anni, a vari organi di stampa. Nasce dai tempi in cui militava nelle giovanili del Varese: “Già da quando giocavo nei piccoli, dall’allenatore Bonetti, e poi me lo sono portato dietro – le parole di De Luca –. Anche Sannino (ex tecnico del Catania) mi chiamava cosi, perché in pratica correvo dietro a tutti e in campo davo sempre fastidio. E anche fuori: con i miei scherzi rompevo un po’ le palle a tutti”. La zanzara è pronta a colpire ancora, contribuendo a fare le fortune del Catania.

