MERCATO – Ex rossazzurri: Stancampiano difenderà i pali del Pontedera

La società U.S Città di Pontedera comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore Giuseppe Stancampiano, portiere classe 1987. “L’estremo difensore palermitano – si legge nella nota emessa dal club toscano – è reduce da una stagione a Catania. In precedenza aveva vestito le maglie di Livorno e Cuneo in C e di Trapani in B”. Anche Stancampiano, dunque, tra i componenti del gruppo rossazzurro di Francesco Baldini nella passata stagione, trova nuova sistemazione dopo lo svincolo dal Catania nei mesi scorsi. Il guardiapali palermitano riparte dal campionato di terza serie.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***