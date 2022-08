CURIOSITA’: domenica scorsa Lodi e Rizzo insieme a centrocampo come tre anni fa

Domenica scorsa il Catania SSD ha fatto il suo esordio nella stagione 2022/23 (Coppa Italia Serie D), pareggiando a reti inviolate nel corso dei minuti regolamentari per poi cedere ai calci di rigore contro la Sancataldese. Due uomini di grande esperienza sono stati schierati in campo dal 1′ allo stadio “Valentino Mazzola”: Giuseppe Rizzo e Francesco Lodi. Entrambi avevano già giocato insieme ai tempi della militanza del Calcio Catania in Serie C. Il loro precedente incontro ufficiale disputato in rappresentanza dei colori rossazzurri risaliva al 2 giugno 2019. Allora in palio c’era qualcosa di molto più importante, l’accesso alla fase successiva dei playoff promozione per inseguire il sogno Serie B: anche in quel caso la gara finì in parità, con il risultato di 1-1 che premiò il Trapani al “Provinciale” per il migliore posizionamento in classifica dei granata dopo il 2-2 maturato all’andata. La sensazione è che spesso, in questa stagione, rivedremo insieme Lodi e Rizzo nella mediana del campo. Con un unico obiettivo: riportare subito il Catania nel calcio professionistico, dopo avere fallito gli anni scorsi il salto in cadetteria.

