EX ROSSAZZURRI: Petkovic, splendido gol e qualificazione in Champions

Super gol di Bruno Petkovic in occasione della sfida vinta con il risultato di 4-1 dalla Dinamo Zagabria contro il Bodo/Glimt e valida per i preliminari di Champions League. Se la formazione croata ha ottenuto la qualificazione il merito è anche dell’attaccante ex Catania con un lungo trascorso in Italia, che ha messo a segno una splendida rete in rovesciata (clicca qui per ammirare il video di Sky contenente il gesto tecnico del centravanti).

Successo sofferto per la Dinamo che, dopo il 2-1 dei tempi regolamentari (1-0 per il Bodo/Glimt all’andata), ha avuto la meglio solamente nel corso dei tempi supplementari e nei minuti finali grazie ai gol di Drmic e Bokaj. Per Petkovic si è trattato della terza rete stagionale in Champions in sei presenze. “E’ uno dei miei gol più belli realizzati in carriera, ma per me è di primaria importanza il risultato finale”, le parole del giocatore classe 1994.

