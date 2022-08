SANCATALDESE: “Torna Mastrosimone, il ragazzo si è fatto apprezzare nelle giovanili del Catania”

Nota stampa Sancataldese Calcio

Un talentuoso bomber e under torna a casa. Il classe 2004 Gabriele Mastrosimone, prodotto del settore giovanile verdeamaranto che per anni ha indossato la maglia rossazzurra del settore giovanile del Catania, una importante piazza in cui Gabriele si è fatto apprezzare facendo parlare tanto di sé fino ad arrivare a firmare per il Torino.

Oggi il giovane attaccante torna a sudare la maglia della sua città e il caso vuole che il suo primo banco di prova sarà contro la sua ex squadra, il Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***