EX ROSSAZZURRI – Odjer: “Da Catania a Foggia, mi piacciono le piazze del Sud”

Lascia Palermo il centrocampista ghanese Moses Odjer dopo avere festeggiato la promozione in Serie B. La società rosanero ha infatti deciso di puntare su altri profili in vista della prossima stagione, pertanto Odjer si è trasferito altrove ripartendo da Foggia. Cresciuto nelle giovanili rossazzurre, esordì nel campionato in Serie B il 29 novembre 2014. Allora l’Elefante perse di misura sul campo della Ternana, Odjer giocò 71 minuti sostituendo il difensore Alexis Rolin. Ancora un’esperienza meridionale, dunque, per il ragazzo: “Le piazze calde non mi spaventano. Questa è la mia quinta esperienza al Sud. Ho giocato con Salernitana, Catania, Trapani e Palermo. Sono tutte città dove il calcio si vive con passione. Ho scelto Foggia anche per questo”, le parole di Odjer che conferma il proprio gradimento verso le piazze calde del Sud.

