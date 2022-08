INFERMERIA: lavorano regolarmente con la squadra Pino e De Luca

Domenica scorsa non hanno potuto prendere parte al match di Coppa Italia Serie D gli attaccanti Giuseppe De Luca e Gianluca Litteri, oltre al difensore Simone Pino ed al centrocampista Alessandro Russotto. I prossimi giorni saranno utili per svuotare l’infermeria ed accrescere la condizione fisica generale della squadra in vista dell’inizio del campionato, fissato per il 18 settembre. Intanto Litteri svolge i primi allenamenti a Ragalna, De Luca ha recuperato dal risentimento muscolare che lo aveva costretto a dare forfait a San Cataldo mentre Pino, che da tempo si allenava in differenziato, ha ripreso a lavorare regolarmente con la squadra. Ancora out, invece, Andrea Russotto. Differenziato anche per Lubishtani e Andrea Russotto.

