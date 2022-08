LUBISHTANI: riparte da Catania dopo il sogno infranto all’Inter

Nei giorni scorsi il Catania SSD ha tesserato il terzino Donart Lubishtani, nato in Svezia il 17 aprile 2004. Nel 2021, con il Chievo, il ragazzo ha vissuto le prime esperienze in Italia debuttando nel campionato Primavera 2 e nel torneo Under 17. Nella scorsa stagione, invece, ha indossato la maglia dell’Inter nella categoria Under 18, disputando 9 gare. Il neo rossazzurro ha esordito anche con il Kosovo Under 19 in occasione del match con i pari età dell’Albania, il 26 marzo 2022.

Proprio l’esperienza acquisita all’Inter rappresenta, oggi, un sogno infranto per la giovane promessa. Proprio un anno fa Lubishtani scriveva su Instagram: “Felice di aver firmato un contratto di 3 anni per il più grande club d’Italia, non vedo l’ora di iniziare! Voglio ringraziare la mia famiglia, i miei amici e tutti gli altri che mi hanno aiutato nel mio cammino! Voglio anche ringraziare la mia agenzia per aver reso possibile tutto questo, i miei allenatori, lo staff e i compagni di squadra del Chievo Verona. Forza nerazzurri”.

Lubishtani era davvero entusiasta, motivando così la scelta di approdare all’Inter tramite il sito svedese Fotbollslivet: “Mi fa piacere. C’era l’interesse di altri club, ma l’Inter aveva un buon piano per me, hanno mostrato grande interesse. Certo, è allettante quando una squadra così importante ti offre un contratto. L’Inter era la società con le idee migliori per il mio futuro. Parliamo di un club con grandi ambizioni che crede fortemente nelle sue giovanili. Il mio obiettivo è ottenere un posto da titolare nella squadra Primavera. Anche per potermi allenare un po’ con la Prima Squadra. Poi sedermi in panchina per qualche partita di Serie A”.

Oggi il ragazzo non è più un tesserato dell’Inter, ma il Direttore Sportivo Antonello Laneri ha fiutato l’affare, prelevandolo a costo zero. Lubishtani pensava che all’Inter fosse più facile avvicinare il sogno di giocare in Serie A, ma chissà che con l’ambizioso progetto del Gruppo Pelligra a Catania il laterale mancino non possa contribuire a costruire un grande ciclo, riportando in alto i colori rossazzurri e assaporando al più presto il fascino dei palcoscenici tanto desiderati.

